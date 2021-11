Turismo, a Borsa Paestum selfie davanti a stand Molise

(ANSA) - TERMOLI, 28 NOV - Studenti universitari, scolaresche e professionisti del settore in visita nello stand del Molise alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si chiude oggi a Paestum. Lo spazio allestito dalla Regione Molise è tra i più tecnologici presenti e sta suscitando molto interesse. Il mega-screen curvo di oltre 4 metri su cui scorrono immagini dei paesi molisani, dal mare alla montagna passando per la collina, tra insediamenti archeologici e monumenti, attira tanti visitatori che si fermano volentieri per un selfie.

"C'è una buona affluenza: studenti arrivati qui per prendere materiale, stranieri, operatori del settore. In tanti hanno scelto questo stand per un selfie davanti al mega-schermo con le immagini del Molise" dichiarano le due professioniste Rita Cannarsa e Laura Sterlacci in servizio negli spazi allestiti dalla Regione Molise. (ANSA).