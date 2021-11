Il 27 torna l'appuntamento con la Colletta alimentare

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 NOV - Sabato 27 novembre torna in Molise, in presenza, la 'Giornata nazionale della colletta alimentare'. I volontari con pettorina gialla saranno in numerosi punti vendita della regione. La spesa della solidarietà proseguirà nei giorni successivi anche online. A beneficiare della raccolta, 5.818 bisognosi del Molise, assistiti da una rete di 40 enti convenzionati con il Banco alimentare dell'Abruzzo. "La colletta alimentare - commenta Antonio Dionisio, presidente del Banco alimentare Abruzzo e Molise - rappresenta un gesto concreto che permette di aiutare chi vive nel bisogno, ma soprattutto è un'occasione grande per educarci a riscoprire la condivisione, quanto mai necessaria come abbiamo scoperto in questo periodo di pandemia. Perché, come ci ha insegnato Papa Francesco, nessuno si salva da solo". (ANSA).