Ascoltare, immaginare, apprendere. Il Podcast approda al Fla

(ANSA) - PESCARA, 18 NOV - E' uno degli appuntamenti odierni del 'FLA Festival di Libri e Altrecose' e, inserito nella nuova sezione dedicata al podcasting, propone un salotto di esplorazione sull'efficacia della parola e del 'sound design' come medium per l'apprendimento. Oggi, con inizio alle 18, nella sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara, "Ai confini dello 'storytelling - Ascolto… Immagino…Apprendo… con il Podcast" è un'iniziativa dell'Associazione Italiana per la direzione del personale (Aidp) Abruzzo e Molise, in collaborazione con Podchapter, start up dedicata alla produzione di contenuti audio con focus specifico su formazione e comunicazione aziendale. News, informazioni, approfondimenti, tutorial, da ascoltare prevalentemente su smartphone, i podcast - dai termini iPod e Broadcasting - sfruttano uno solo dei cinque sensi, l'udito, lasciando gli occhi 'impegnati a fare altro', costringendo a creare immagini mentali di ogni concetto ascoltato. Le neuroscienze confermano che un piccolo sforzo in più dedicato all'elaborazione senza il supporto della vista moltiplica i risultati in quanto a persistenza nella memoria.

Al centro dell'incontro di oggi l'esplorazione e la sperimentazione dell'utilizzo dei podcast con tema la formazione e la comunicazione aziendale, due segmenti al momento trascurati dalla produzione italiana.

Dopo i saluti di Alfonso Orfanelli, presidente Aidp Abruzzo e Molise, con la moderazione di Filippo Di Nardo, responsabile relazioni con i media e comunicazione esterna di Aidp, interverranno Nicola Francescucci, fondatore e Ceo di Podchapter; Roberto Mancinelli, dg di Manpower Academy; Andrea Laudadio, vice president Tim Academy. (ANSA).