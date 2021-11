Ambiente, Isernia, ultime posizioni tra città virtuose

(ANSA) - ISERNIA, 08 NOV - Ultime posizioni per Isernia (99/a) nella classifica generale del 28/o rapporto 'Ecosistema urbano' realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore che fotografa, con dati relativi al 2020, le performance ambientali di 105 capoluoghi di provincia.

La graduatoria mette in ordine le città più verdi sulla base della sintesi tra 5 macroaree: aria, acqua, mobilità, verde, rifiuti. Tra gli indicatori più penalizzanti, 104/o posto per il tasso di motorizzazione, 103/o per il verde urbano, 101/o per il Pm10, 100/o per solare pubblico, 93/o per la dispersione della rete idrica. Va meglio (5/o posto) per quanto riguarda i consumi idrici, i rifiuti prodotti (19/o) e le vittime della strada (17/o). (ANSA).