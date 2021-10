Università: UniMol alle Olimpiadi di Selvicoltura

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 OTT - Oltre 100 gli studenti partecipanti da 12 atenei italiani rappresentati: Molise, Torino, Padova, Firenze, Politecnica delle Marche, Tuscia, Sassari, Napoli, Bari, Basilicata, Mediterranea di Reggio Calabria e Palermo. Esperienza didattica, formativa, di confronto e sul campo davvero significativa, un'opportunità importante in un contesto paesaggistico-ambientale di pregio.

Gli studenti del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali dell'Università degli Studi del Molise, infatti, accompagnati dai docenti Vittorio Garfì (organizzatore e coordinatore), Marco Marchetti, Roberto Tognetti e Giovanni Santopuoli, hanno vissuto un'esperienza didattica formativa, dall'11 al 16 ottobre, nel contesto dell'Appennino Tosco-Romagnolo.

Come in passato, anche quest'anno si è svolto il viaggio di studio di fine corso che ha consentito, tra l'altro, la partecipazione degli studenti UniMol alla II edizione delle Olimpiadi di Selvicoltura organizzata da Compagnia delle Foreste e DREAM, nell'ambito del progetto LIFE GoProFor, svoltasi a Camaldoli (AR) il 14 e 15 ottobre. Le olimpiadi sono state occasione di confronto e di scambio di idee e opinioni.

Particolare la scelta per definire le squadre: gli studenti infatti, sono stati suddivisi in diverse squadre miste con studenti degli altri atenei, cimentandosi, nei "boschi di gara" in quattro prove: i) riconoscimento e quantificazione dei dendro-microhabitat, ii) applicazione dell'Indice di Biodiversità Potenziale (IBP), iii) classificazione della qualità del legno e iv) intervento selvicolturale a basso impatto sui dendro-microhabitat.

Gli studenti UniMol hanno dimostrato, come già nella I edizione delle Olimpiadi, un'ottima preparazione e notevole capacità relazionale. (ANSA).