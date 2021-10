Sanità, vertenza 118, Toma incontra associazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 OTT - "Abbiamo trovato una soluzione agli interessi contrapposti. Rimane da risolvere solo la questione legata al rimborso dei volontari, che contiamo di chiudere venerdì prossimo, quando rincontreremo le parti. Sono molto soddisfatto degli esiti, del clima di reciproca collaborazione che ha caratterizzato i lavori e, soprattutto, di essere riusciti a trovare la giusta convergenza tra le richieste delle Organizzazioni di volontariato e la deliberazione del direttore generale dell'Asem". Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, al termine della riunione con i presidenti delle organizzazioni che si occupano in convenzione dei servizi del 118. Queste ultime da giorni hanno avviato una protesta per i tagli annunciati ai loro rimborsi. Oltre al governatore erano presenti il direttore generale per la Salute della Regione Molise, Lolita Gallo, il direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, e quello amministrativo, Antonio Lastoria. Le parti si incontreranno nuovamente venerdì prossimo. (ANSA).