Turismo: Molise a Ttg Travel Experience di Rimini

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 OTT - Il Molise presente con uno stand alla 'Ttg Travel Experienze' di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. "Per il Molise - ha commentato l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Cultura, Vincenzo Cotugno - si tratta del primo vero impegno fieristico dopo il lavoro di questi anni che ci porta ad essere pronti ad accogliere turisti da tutto il mondo". Da Cotugno anche "un plauso al ministro Massimo Garavaglia per il lavoro che sta portando avanti per il rilancio del turismo nazionale, in sinergia con tutti gli assessori regionali". (ANSA).