Scuola, Flc-Cgil Molise, assunti 450 tra docenti e Ata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 OTT - Uno stanziamento di oltre 5 milioni di euro che in Molise ha consentito l'assunzione di circa 450 tra docenti e personale Ata. I dati sono stati diffusi dalla Flc-Cgil che da ieri ha avviato assemblee in tutte le scuole della regione per discutere delle risorse per l'organico aggiuntivo e per un confronto, a un mese dall'avvio dell'anno scolastico, sulle principali problematiche che riguardano il settore dell'istruzione. "Il rischio - osserva il sindacato - è che tale intervento risulti comunque insufficiente, visto che i contratti al momento potranno essere stipulati fino al 30 dicembre. Occorre estendere le risorse per garantire l'organico aggiuntivo per tutto l'anno scolastico, e arrivare successivamente a una modifica strutturale dei parametri di attribuzione degli organici".

Altro argomento che verrà affrontato sarà quello del precariato. "Le immissioni in ruolo per docenti e Ata in Molise - fa sapere la Flc-Cgil - quest'anno sono state pari a 370 su 590 posti disponibili, con il 30% delle cattedre e dei posti affidati a precari. In totale, sono 1.600 i lavoratori precari in servizio nelle scuole della regione. Risulta sempre più urgente intervenire con politiche per il reclutamento del personale che non possono essere sempre e solo 'straordinarie' ma - evidenzia - devono saper coniugare il rispetto dei diritti acquisiti con la qualità dell'offerta formativa". (ANSA).