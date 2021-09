Sanità: Pd Termoli, petizione popolare per cancellare Pos

(ANSA) - TERMOLI, 30 SET - Petizione popolare del Pd di Termoli per chiedere la cancellazione del Pos 2019-2021. Lo hanno annunciato i responsabili del partito termolese con una conferenza stampa davanti i cancelli d'ingresso del San Timoteo di Termoli.

A partire da domani prenderà il via la raccolta di firme con banchi nel centro della città e, nell'arco di alcuni giorni, le sottoscrizioni saranno presentate al Commissario ad acta.

"Questo Pos è l'anticamera della chiusura dell'ospedale - dichiara Laura Venittelli -. Non possiamo accettarlo".

"Questa è una battaglia di civiltà - ha dichiarato Maria Concetta Chimisso del Pd -. Chiediamo la cancellazione di questo Piano sanitario che Toma pretende di imporre. Con questo documento, diventiamo condomini". (ANSA).