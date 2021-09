Sanità: a Campobasso corteo contro Pos, 'Atto illegittimo'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 SET - Alcune centinaia di persone hanno partecipato alla manifestazione di protesta questo pomeriggio a Campobasso promossa dal Forum per la difesa della sanita' pubblica per contestare e respingere il Piano operativo sanitario varato dal presidente-commissario Donato Toma nelle settimane scorse.

Un corteo partito da piazza San Francesco ha attraversato le vie del centro cittadino per concludersi in piazza Vittorio Emanuele dove ci sono stati gli interventi degli organizzatori e di alcuni partecipanti, compresi amministratori locali. Alla manifestazione hanno partecipato, oltre a rappresentanti di associazioni e comitati, anche consiglieri regionali di opposizione (Pd e 5 Stelle) e alcuni sindaci, tra questi il primo cittadino di Campobasso Roberto Gravina e quello di Larino Pino Puchetti.

"Il Piano operativo varato da Toma è totalmente illegittimo - ha detto dal palco il presidente del Forum, Italo Testa - e per questo deve essere rimosso. E' stato tra l'altro varato senza ascoltare il territorio, senza alcuna concertazioni, e questo è ancora più grave". Testa ha infine confermato che il Forum impugnerà il provvedimento davanti al Tar. (ANSA).