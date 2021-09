A Larino la 'Casa dell'Acqua' con liquido di sorgente

(ANSA) - LARINO, 27 SET - Con la Casa dell'Acqua a Larino è possibile acquistare acqua di sorgente alla spina. L'iniziativa dell'Amministrazione comunale di Larino si è concretizzata con la stipula di una convenzione con il commissario di Molise Acque, Giuseppe Santone. L'ente molisano si è occupato dell'installazione. E' ubicata nei pressi della Pineta Comunale.

Il punto di erogazione automatica sarà in funzione 24 ore su 24 in quanto collegato direttamente alla rete dell'acquedotto ed è dotato di una postazione di prelievo facilmente accessibile con rilascio di acqua naturale e gassata refrigerata. Il costo di un litro è di 5 centesimi, 10 per quella frizzante. "Il prezzo competitivo consentirà un risparmio effettivo" è il commento del sindaco Pino Puchetti. (ANSA).