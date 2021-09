Campobasso, ok aumento capienza stadio per 7.500 spettatori

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 SET - Svolta nella vicenda della capienza dello stadio di Selva Piana che ospita le partite casalinghe del Campobasso in Lega Pro. Dopo un confronto durato ore che ieri il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha portato avanti con gli organi che compongono la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e con la Prefettura di Campobasso, nelle ultime ore è arrivata la risposta positiva alla richiesta fatta dallo stesso primo cittadino per una convocazione immediata della Commissione da svolgersi nella mattinata di oggi. Si è così potuto procedere proprio in queste ore alla rivalutazione di quanto già accertato in sede di sopralluogo da parte della Commissione e, inoltre, la stessa Commissione ha potuto prendere atto di alcuni adempimenti già compiuti nelle scorse ore per quanto riguarda la sala Gos.

Al termine del confronto la Commissione di Vigilanza ha espresso parere favorevole all'agibilità per lo stadio di Selva Piana per 7500 spettatori, formulando comunque ulteriori prescrizioni sulla sala Gos e inibendo per il parcheggio un lato della recinzione del parcheggio ospiti. "L'amministrazione comunale - evidenzia una nota di Palazzo San Giorgio - porterà avanti come promesso e dichiarato i lavori richiesti per l'adeguamento della recinzione del parcheggio destinato alla tifoseria ospite i cui rilievi sono a verbale solo dallo scorso venerdì e sono diversi da quanto inizialmente concordato". (ANSA).