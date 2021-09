Maria Centracchio torna nella sua scuola a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 20 SET - Maria Centracchio, Medaglia di Bronzo alle Olimpiadi di Tokyo per il judo, torna nella sua scuola: l'Isis 'Cuoco-Manuppella' di Isernia dove si è diplomata, a pieni voti, frequentando il Liceo delle Scienze Sociali, oggi Les. Alla sua presenza la dirigente scolastica, Maria Teresa Vitale, aprirà l'anno scolastico 2021-2022 con una cerimonia ufficiale mercoledì prossimo, 22 settembre, alle 12 nel cortile del Liceo 'Cuoco'. L'olimpionica parlerà con gli studenti e incontrerà i suoi ex docenti che hanno seguito tutte le gare sul tatami di Tokyo, incoraggiandola con messaggi di affetto e fiducia. Prima di visitare la sua scuola, Maria Centracchio sarà ospite dell'Isis 'Majorana-Fascitelli': alle ore 10,00, e alle ore 11,00 incontrerà gli studenti dell'Isis 'Fermi-Mattei'. Tre eventi importanti per la judoka delle 'Fiamme Oro' per la promozione della cultura dello sport tra i più giovani. Parteciperà anche l'Usr Molise e Luca Mainella, coordinatore regionale Educazione Motoria, Fisica e Sportiva.

(ANSA).