Manifesti no vax: Ordine medici Molise, ferma condanna

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 SET - "Grande indignazione e ferma condanna per la diffusione di frasi false e deliranti apparse in questi giorni, in alcuni spazi pubblicitari del capoluogo, con riferimento al vaccino e alla vaccinazione anti-Covid". A prendere posizione, attraverso una nota, è l'Ordine dei medici di Campobasso. "Le frasi contenute all'interno del messaggio risultano inaccettabili e oltraggiose - si legge nel documento - ma soprattutto estremamente pericolose in quanto, mistificando la realtà e lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche, insinuano nella pubblica opinione dubbi e sospetti inesatti e inesistenti. In qualità di organi sussidiari dello Stato è nostro preciso dovere sottolineare quanto tutto questo sia estremamente offensivo e irrispettoso nei confronti degli operatori sanitari costantemente impegnati nella lotta contro il Covid, dei cittadini e, soprattutto, di tutte le vittime del Covid-19". (ANSA).