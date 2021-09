Afghanistan: rifugiati arrivati a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 04 SET - Primi arrivi di profughi da Afganistan a Termoli. Un gruppo di sette giovani, tutti maschi, dai 18 ai 30 anni circa, sono arrivati nella giornata di ieri nel centro Adriatico.

I ragazzi sono stati accompagnati in autobus nella sede di un'associazione di soccorso del luogo, situata in via Biferno, al cui interno sono presenti camere per il ricovero dei senzatetto. Le stanze sono dotate di tutti i servizi. Non si escludono altri arrivi in Molise. (ANSA).