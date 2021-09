Covid: Comune Termoli, screening gratuito per alunni scuole

(ANSA) - TERMOLI, 02 SET - Con "Rientriamo a scuola in sicurezza" l'Amministrazione comunale di Termoli punta a sottoporre gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado ad uno "screening" epidemiologico gratuito come contrasto al Covid-19.

L'iniziativa, su base volontaria, è stata organizzata dal Comune in vista della riapertura delle scuole e si svolgerà con test rapidi in modalità drive-in.

Lo "screening" è riservato agli scolari e studenti degli istituti omnicomprensivi della città. I test sono in programma martedì 14 settembre, dalle ore 8 alle 18, in via Biferno 20, sede di un'associazione di volontariato. (ANSA).