Birra: Gal 'Molise verso il 2000' in partnership europea

(ANSA) - CAMPOBASSO, 31 AGO - 'Training in the Production and Marketing of Organic and Craft Beer' (Taproom): è il progetto cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione europea, che vede il Gal 'Molise verso il 2000' collaborare con quattro organizzazioni partner: 'Malta business foundation' (Malta), 'Out of the box international' (Belgio), 'Ava Creations Foundation' (Bulgaria) e Camera di Commercio Italo-Tedesca (Germania). Il progetto nasce con l'obiettivo di incentivare la formazione informale nel settore della produzione della birra biologica e artigianale, rivolgendosi in particolare a quanti sono interessati ad investire in questo settore. Il Gal 'Molise verso il 2000' sta collaborando con alcuni birrifici artigianali del territorio molisano, tra cui '4 Queens Brewery' di Oratino (Campobasso), 'Fucina Birrificio Artigianale' di Pescolanciano (Isernia), 'Hops Up' di Campobasso, 'Cantaloop birrificio minimo' di Cantalupo nel Sannio (Isernia) e 'Birra del Contado' di Cercemaggiore (Campobasso), con l'obiettivo di conoscere lo stato dell'arte sulla diffusione della birrificazione biologica e artigianale in Molise. "Attraverso la creazione di una rete e lo scambio di buone pratiche - spiegano dal Gal - i birrifici molisani potrebbero promuovere la produzione locale e incoraggiare i consumatori a scegliere consapevolmente le birre artigianali del territorio piuttosto che i prodotti standardizzati delle grandi marche". (ANSA).