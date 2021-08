Scuola: quattro nuovi dirigenti assegnati al Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 AGO - Si è conclusa questa mattina, nella sede dell'Ufficio scolastico regionale a Campobasso, la procedura di assunzione di 4 nuovi Dirigenti scolastici (due provenienti dalla Campania, uno dalla Puglia e uno dal Molise, di età compresa tra i 41 e i 53 anni) individuati dal Ministero dell'Istruzione e assegnati al Molise per l'anno scolastico 2021/2022. I neo dirigenti hanno firmato l'incarico alla presenza del direttore dell'Ufficio scolastico regionale Molise, Anna Paola Sabatini. In tutta Italia sono stati assunti, per l'anno scolastico che sta per iniziare, 450 dirigenti scolastici, di cui 387 vincitori del concorso del 2017, nove provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2011 e 54 trattenuti in servizio ai sensi della legge 208/2015. Questi i nuovi dirigenti assegnati al Molise e la loro scuola di destinazione: Francesco Delzio (Istituto comprensivo Iovine di Campobasso), Valeria Ferra (Centro provinciale istruzione adulti di Campobasso), Giuseppe Natilli (Istituto comprensivo Petrone di Campobasso) e Eleonigia Perone (Istituto omnicomprensivo del Fortore di Riccia-Sant'Elia a Pianisi). (ANSA).