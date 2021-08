Aast, turismo in crescita a luglio a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 20 AGO - Turismo in crescita a luglio a Termoli. E' quanto emerge dai dati raccolti dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo (Aast) presso le strutture alberghiere ed extralberghiere. Sono 42.840 le presenze a luglio pari al +27,2% rispetto al 2020. In aumento anche rispetto al 2019: nello stesso mese si erano registrate 35.888 presenze con un +19,4%.

Ad andare a gonfie vele sono state case vacanza, residence, alberghi diffusi e b&b che, tra italiani e stranieri, hanno registrato un +23,3% negli arrivi e un +31,4% nelle presenze rispetto allo scorso anno. Nel raffronto con il 2019 si conferma il trend in netto incremento con un +28,7 negli arrivi e stessa percentuale nelle presenze (+28,7%). Gli alberghi sempre a luglio hanno totalizzato (italiani e stranieri compresi) un +12% negli arrivi e un +21,8% nelle presenze rispetto al 2020 e un +8,4% nelle presenze rispetto al 2019. Nel semestre gennaio-luglio 2021 le presenze complessive, considerando le strutture alberghiere con viaggiatori nazionali e stranieri, sono 84.012. Rispetto al 2020 con 54.987 presenze, si rileva un incremento del 52,8%. Considerando, infine, il 2019 con 76.743 presenze, si evidenzia una crescita del 9,5%. I viaggiatori sono rimasti più giorni rispetto agli ultimi anni.

