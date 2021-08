Gdf sequestra coltivazione cannabis, 140 piante alte 2 metri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 AGO - Una piantagione di cannabis con circa 140 piante alte 2 metri è stata scoperta e sequestrata su un terreno in provincia di Campobasso dalla Guardia di Finanza.

I militari, dopo un periodo di appostamento nella zona, hanno messo fine all'attività illecita trovando 160 chili di piante e circa un chilo di stupefacente già pronto. Responsabile della piantagione è un cittadino italiano che è stato denunciato.

"Anche le analisi chimiche di laboratorio effettuate su un campione del materiale sequestrato - spiegano le Fiamme Gialle - hanno confermato un livello di presenza di cannabinoidi superiore di otto volte il limite consentito per l'eventuale coltivazione di canapa per scopi autorizzati dalle leggi in materia". Lo stupefacente, una volta essiccato e lavorato, immesso sul mercato avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.

(ANSA).