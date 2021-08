Tradizioni: S.Basso con processione a mare a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 03 AGO - "La festa del Santo patrono è un giorno di memoria. Nella ripetizione dei nostri gesti c'è un apporto vivo nella memoria e nella nostra fede". Così il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino nell'omelia della messa solenne di San Basso che, questa mattina, ha aperto i festeggiamenti a lui dedicati nella città adriatica.

La celebrazione religiosa in Cattedrale, alla presenza delle autorità locali, ha dato il via alla prima giornata della ricorrenza che proseguirà fino a domani 4 agosto.

La statua, a conclusione del rito religioso, è stata accolta in Piazza Duomo dai termolesi in un "abbraccio" collettivo all'urlo di "Viva San Basso" prima di raggiungere il porto a bordo di un mezzo scoperto ed essere trasferita sul peschereccio "Nuovo Saturno" che ha guidato la tradizionale "processione a mare" dei pescherecci.

A metà della traversata, il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino Gianfranco De Luca ha lanciato una corona di alloro impartendo la benedizione dedicata ai marittimi che hanno perso la propria vita durante il lavoro in mare. Un momento suggestivo che caratterizza la prima giornata di festeggiamenti in onore del Patrono di Termoli e protettore delle Genti di mare. A causa delle norme anti-covid, è stata annullata la processione dei fedeli.

La manifestazione prosegue domani 4 agosto con la "messa dell'Aurora", alle ore 6 del mattino, presieduta dal presule davanti il Mercato ittico ed alle ore 8.30 con una seconda celebrazione in Cattedrale. Alle 18.30 è previsto il solenne Pontificale del vescovo De Luca in piazza Duomo mentre alle ore 20 la statua del santo percorrerà le vie principali di Termoli a bordo di un pick up della Protezione Civile "Valtrigno Molise".

Alle 20.15 il presule impartirà la benedizione alla città e alla Diocesi. Dalle ore 20 alle 24 i termolesi possono rendere omaggio a San Basso nella Basilica Cattedrale. Alle ore 21.30 è in programma un concerto bandistico della Filarmonica degli Abruzzi "Giuseppe Ragni" diretta dal Maestro Gianluca Greco.

"Viva San Basso" il "motto" di pescatori e termolesi nelle due giornate di festa. (ANSA).