Sanità, attiva la guardia medica turistica a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 19 LUG - Attiva la Guardia Medica Turistica a Termoli (Campobasso), fino al prossimo 22 agosto, tutti i giorni dalle 8 alle 20 nei locali del Distretto Sanitario della città in via del Molinello 1. Lo stesso servizio sarà disponibile a Campomarino Lido (Campobasso), come annunciato dal sindaco Pierdonato Silvestri, dal 22 luglio, tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00 in piazza Aldo Moro; nel frattempo è in funzione un'ambulanza demedicalizzata con autista, soccorritore e infermiere.

"Si ringrazia il direttore del Distretto Sanitario di Termoli - scrive Silvestri - perché, nonostante il ridotto numero dei medici operanti in questo periodo, ha dato ascolto alla richiesta dimostrando sensibilità verso una località che non può, nella maniera più assoluta, vedersi privare di un servizio di base indispensabile". (ANSA).