Regione Molise, morta ex presidente Consiglio Fusco Perrella

(ANSA) - CAMPOBASSO, 06 LUG - Politica molisana in lutto per la scomparsa di Angiolina Fusco Perrella. L'annuncio della sua morte è stato dato questa mattina durante il Consiglio regionale dal presidente Salvatore Micone. Fusco Perrella, che aveva 78 anni, era nata a Riccia e viveva a Campobasso, è stata consigliere regionale per diverse legislature tra gli anni Novanta e i primi due decenni del Duemila. Presidente del Consiglio regionale dal 2001 al 2006, poi a lungo assessore regionale al Lavoro, ha sempre militato nei partiti del centrodestra, prima in An e poi nel Popolo delle Libertà.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. "Oggi è un giorno triste.

Il Molise perde un pezzo importante della sua storia politica e del percorso che ha caratterizzato nella nostra regione la conquista della parità di genere" è il ricordo del presidente della Regione, Donato Toma. "Ha mostrato in ciascuno dei tanti e variegati incarichi che ha ricoperto - sono le parole del presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone - sensibilità e comprensione per gli interlocutori, attenzione e rispetto per i ruoli, voglia di capire, confrontarsi e misurarsi con le altrui posizioni politiche".

Per l'ex presidente della Regione Michele Iorio, Fusco Perrella è stata "una protagonista della vita politica regionale da vari decenni. Il suo impegno per i più deboli e per le persone meno fortunate era riconosciuto da ogni parte politica".

Esprimono cordoglio anche il presidenti delle due Province molisane: "E' stata una protagonista attiva della vita politica regionale lasciando una traccia indelebile", la ricorda Francesco Roberti, presidente della Provincia di Campobasso.

"Una donna e politica di spessore, capace di farsi valere per il suo stile garbato, ma determinato", dichiara Alfredo Ricci, presidente della Provincia di Isernia.

Per l'europarlamentare molisano Aldo Patriciello è stata "una donna che ha fatto della sua passione politica una ragione di vita a cui si è sempre dedicata con grande trasporto e senso di dovere". Infine il cordoglio della parlamentare di Forza Italia Annaelsa Tartaglione: "Ha saputo dare lustro al grande valore delle donne nelle istituzioni". (ANSA).