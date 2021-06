'Alcohol Drugs': controlli Polstrada su maggiori arterie

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 GIU - Controlli sulle maggiori arterie di competenza da parte della Polizia stradale di Campobasso. Le attività rientrano nell'ambito della operazione europea 'Alcohol & Drugs', organizzata da Roadpol, che terminerà il 22 giugno. L'obiettivo dell'iniziativa contro la guida in stato di alterazione per uso di sostanze alcoliche è incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero di vittime da incidente stradale. Si colloca nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al Piano d'azione europeo 2021-2030. (ANSA).