Giornata donatori sangue, a Campobasso con Francesca Colavita

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 GIU - "Dona il sangue, continua a far battere il mondo": i volontari di 'DonatoriNati Molise' si sono uniti all'appello dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che ha scelto l'Italia, il 14 giugno, come Paese ospitante per le celebrazioni della giornata mondiale della donazione del sangue. A Campobasso si è svolta questa mattina in Piazza Municipio ed è stata organizzata dalla Questura in collaborazione con l'Associazione 'DonatoriNati' di cui fanno parte donatori e volontari della Polizia. All'iniziativa, la cui finalità è quella di sensibilizzare ed informare la cittadinanza sul tema della donazione di sangue, ha preso parte oltre al Questore Giancarlo Conticchio, anche una rappresentanza di personale della Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale e dell'Associazione Fidapa.

Ospite dell'evento Francesca Colavita, ricercatrice presso l'Istituto Nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma, originaria del capoluogo molisano, che insieme ad altri ricercatori dello Spallanzani ha isolato il SARS-CoV2. Nel corso dell'iniziativa, il Questore ha consegnato alla Colavita un attestato di compiacimento "oltre che per il significativo lavoro svolto durante l'emergenza sanitaria, anche per la sensibilità dimostrata nei riguardi della Polizia di Stato". (ANSA).