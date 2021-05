Giro d'Italia, festa a Termoli, dopo 15 anni città torna in rosa

(ANSA) - TERMOLI, 15 MAG - L'ultima volta che la "carovana rosa" è approdata a Termoli era la primavera 2006, con l'arrivo in via Martiri della Resistenza e la partenza il mattino successivo da Rio-Vivo Marinelle con il quartier generale allestito sulla banchina del porto.

A distanza di 15 anni sono tornati a sfrecciare i ciclisti tra l'entusiasmo generale, accolti ieri pomeriggio da una folla festante. In tanti li hanno attesi già dal lungomare nord, in viale Vespucci. "E' bello poterli vedere da vicino. L'emozione è grande". E tra i più piccoli i più accaniti tifosi degli atleti.

