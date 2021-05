A Casa riposo di Campobasso la 'Stanza degli abbracci'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAG - Un luogo dove rendere meno traumatico il distanziamento sociale dovuto al Covid-19, soprattutto per gli anziani. Inaugurata oggi alla 'Casa di riposo Pistilli' di Campobasso la 'Stanza degli abbracci'. Una iniziativa resa possibile grazie anche al contributo del Sindacato pensionati della Cgil Abruzzo-Molise che ha coperto circa il 50% della spesa totale. A presentare il progetto insieme ai responsabili della struttura e al sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, sono intervenuti Paolo De Socio, Segretario generale della Camera del Lavoro territoriale della Cgil Molise e Maria Lucia Pasquale, dello Spi-Cgil territoriale Molise. "Ripartiamo dagli abbracci, soprattutto per chi, in questo lungo periodo pandemico - le parole di Gravina - ha dovuto limitare al massimo contatti di ogni genere anche con le persone più care. La Casa di riposo Pistilli ha messo in piena sicurezza i suoi ospiti dall'inizio della pandemia, insieme ci siamo adoperati per rendere meno pesante per gli ospiti e per le loro famiglie un distacco affettivo che indubbiamente si è fatto sentire. Per questo - ha aggiunto - abbiamo subito colto l'occasione prospettataci dal Sindacato pensionati della Cgil Abruzzo-Molise che sta portando avanti il progetto in modo da consentire ai parenti di poter riabbracciare i propri cari ospitati in questa struttura in tutta sicurezza, anche in presenza di malattie, compreso il Covid-19". "La nostra organizzazione - hanno spiegato i rappresentanti della Cgil - ritiene che tale iniziativa rappresenti un importante progetto di alto valore solidale ed etico e che costituisca, allo stesso tempo, una importante occasione per coinvolgere le direzioni delle Asl, Rsa, Case di riposo, i Comuni e i parenti nella ripresa di una dimensione affettiva che è mancata in maniera considerevole e per troppo tempo agli ospiti di questo tipo di strutture". (ANSA).