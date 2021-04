Terreno con vincolo ambientale usato come discarica

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 22 APR - Un'area verde a Montenero di Bisaccia sottoposta a vincolo paesaggistico, utilizzata come discarica di veicoli e pneumatici. La scoperta è degli uomini del Roan di Termoli (Reparto Areonavale) nell'ambito dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

La zona di 1.500 mq circa, situata in Contrada Difensola, è stata subito sequestrata. Sul terreno seminativo sono state rinvenute decine di carcasse e rottami di autoveicoli oltre a cumuli di pneumatici dismessi.

Tre le persone denunciate dai finanzieri del Roan presso la Procura della Repubblica di Larino (Campobasso) chiamati a rispondere, in concorso tra loro, di reati ambientali ed illecito smaltimento di rifiuti. L'operazione si è svolta con la collaborazione della Polizia Municipale e del personale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Molise (Arpa).

