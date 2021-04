Termoli tra le mete top d'Italia per l'holiday working

(ANSA) - TERMOLI, 20 APR - Termoli tra le mete più "gettonate" dell'estate ed autunno 2021 nel nuovo "trend" turistico: l'"holiday working" considerato una sorta di lavoro agile presso località turistiche meno battute dal turismo di massa con servizi anche fuori dai centri storici. Secondo una indagine condotta per Il Sole 24 Ore, il 35% delle notti prenotate è all'insegna dell'holiday working ovvero di periodi di relax da parte di viaggiatori con possibilità di svolgere mansioni lavorative in luoghi piuttosto isolati.

Come già anticipato giorni addietro, a Termoli c'è già la corsa alle prenotazioni per trascorrere vacanze al mare in strutture sulla o a pochi metri, per lo più residence e alberghi diffusi che, in alcune settimane, tra giugno e agosto, sono già al completo. (ANSA).