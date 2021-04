Alimentare:donne famiglia Del Giudice costituiscono Novaltis

(ANSA) - TERMOLI, 16 APR - Le giovani "leve" della famiglia Del Giudice di Termoli costituiscono una nuova società, la "Novaltis", fittano il ramo dell'azienda costituita dai genitori e, con un nuovo progetto imprenditoriale, puntano a conquistare nuove "fette" di mercato. Tiziana Del Giudice con Eulalia e Filomena Del Giudice, forti dell'esperienza maturata in seno all'azienda storica di famiglia, sono pronte a scendere in campo come imprenditrici dopo aver maturato una esperienza decennale nell'impresa storica di "casa".

Sono loro a raccogliere l'eredità di famiglia ed a produrre le specialità ed i "freschi" dello storico marchio aziendale che produce latte fresco e formaggi circa 50 anni. L'obiettivo è produrre le specialità per nuovi mercati e non solo per quello del centro sud Italia come accaduto fino ad oggi.

Si tratta di un progetto ambizioso, messo in atto durante la pandemia da Covid-19. Il coronavirus ha determinato una situazione di crisi come nel resto d'Italia. Da qui, dunque, la costituzione di una nuova società che ha preso in fitto l'azienda della Del Giudice per portare a termine una riorganizzazione già avviata due anni addietro con la svolta "green" della Del Giudice stessa: riduzione del 30 per cento di plastica, aumento della durabilità dei prodotti ed utilizzo di energie rinnovabili per gli impianti. La transizione verso la Novaltis che ha preso in fitto un ramo d'azienda, riguarderà anche i dipendenti che sono riassorbiti dalla nuova società.

"E' un momento di svolta per la nostra azienda di famiglia - dichiarano le nuove amministratrici -. La pandemia ci ha convinto a dover fare questo passo ma ora siamo intenzionate a portare avanti l'eredità lasciataci dai nostri genitori e ci auguriamo di poterlo fare nel miglior modo possibile". (ANSA).