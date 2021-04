Covid: Punto vaccinale Vinchiaturo, c'è ok da Asrem

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - Via libera dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), all'attivazione del Punto vaccinale allestito dal Comune al Palasport di Vinchiaturo (Campobasso) per la somministrazione dei vaccini anti Covid.

L'accordo, stipulato dal sindaco, Luigi Valente, e dal direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, sarà in vigore fino al prossimo 31 ottobre. La struttura è stata concessa in uso gratuito temporaneo all'Azienda sanitaria. Il Comune, si legge nel documento, mette a disposizione assistenza logistica, controllo degli accessi, attrezzature informatiche e l'equipe vaccinale. (ANSA).