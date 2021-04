Turismo: assessore Termoli, Piano Regione da non perdere

(ANSA) - TERMOLI, 11 APR - "Con la creazione della nuova piattaforma digitale del turismo "visitmolise.eu" presentata pochi giorni fa dall'assessore regionale alla Cultura e Turismo, Vincenzo Cotugno, si fissa un importante tassello del Piano strategico del turismo della nostra regione". Così all'ANSA l'assessore al ramo del Comune di Termoli Michele Barile che ha partecipato al webinar della Regione Molise per l'illustrazione del progetto di comunicazione e annuncia l'adesione convinta dell'Amministrazione termolese al programma regionale.

"Termoli aderirà con entusiasmo e determinazione a questa piattaforma - spiega l'assessore al turismo -, convinti che si sia imboccata la giusta strada. Ora bisogna solo continuare a crederci e investire economie sullo sviluppo turistico del nostro territorio. L'emergenza sanitaria, purtroppo, lo abbiamo detto più volte, ha messo in ginocchio il settore turistico della nostra regione ma è importante guardare al futuro con ottimismo e risollevare le sorti di questo importante settore strategico".

Per l'esponente della Giunta adriatica la piattaforma digitale:"è una grande opportunità per ognuno dei 136 comuni del Molise e per tutti gli stakeholder coinvolti che, con questo strumento, potranno promuovere ed esaltare prodotti, servizi e attrattive di ogni singolo territorio. Ritengo, quindi, che l'iniziativa sia di importanza davvero notevole e un'opportunità da non perdere".

L'assessore comunale al turismo sottolinea come:"per la prima volta la Regione adotta uno strumento per presentarci nel mercato turistico globale come un unico territorio, un ambiente dalle mille sfaccettature che ha tanto da offrire a turisti e visitatori. All'assessore Cotugno e alla struttura regionale e a tutti coloro che da mesi lavorano a questo importante progetto, faccio le mie più sincere congratulazioni". (ANSA).