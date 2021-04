Biodiversità: Unimol in progetto internazionale 'Lifeplan'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 APR - Sono partite le attività di ricerca del progetto internazionale 'Lifeplan' finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca e coordinato dall'Università di Helsinki (Finlandia). Il progetto coinvolge decine di enti di ricerca formando una rete di 120 siti in tutto il mondo in ambienti diversificati. In Italia sono stati selezionati due siti, uno gestito dal Cnr sul Lago Maggiore, e uno sulla costa molisana, gestito dall'Università del Molise. L'obiettivo è raccogliere dati sulla biodiversità meno conosciuta, identificando insetti, e in generale artropodi, microfunghi, batteri nell'aria e nel suolo, campionando pollini, spore e propaguli presenti nell'aria, e registrando immagini e suoni sulla macrofauna selvatica, attraverso un programma di campionamento standardizzato a scala mondiale. (ANSA).