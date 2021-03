Innotourclust, imprenditori pronti alla ripartenza

(ANSA) - TERMOLI, 29 MAR - Gli imprenditori turistici del Basso Molise si preparano, grazie alla formazione, ad affrontare al meglio le nuove sfide del comparto al momento della ripartenza. Gli stessi sono alla ricerca di nuovi contatti con i canali internazionali del turismo per riguadagnare il terreno perduto durante la pandemia da Covid-19. Sono oltre 30 gli operatori interessati alla formazione organizzata dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, partner del progetto europeo "Innotourclust" Italia, Albania e Montenegro.

Il tema del nuovo incontro online riguarda l'utilizzo degli strumenti digitali per l'auto promozione. Relatore Paolo Spada, filosofo, imprenditore, esperto di nuovi media ed editore del progetto "Abc live: il piacere di imparare", una piattaforma per seguire lezioni di varie discipline.

Spada, parlando del progetto editoriale sottolinea come "Amore, bellezza e piacere per la conoscenza sono le nostre parole chiave a cui si sono aggiunte condivisione, socialità, dialogo, libertà e tutti i valori conseguenti, necessari per costruire una società consapevole, unita, con una visione del mondo e della realtà in grado di trasmettere un senso positivo di appartenenza". (ANSA).