Covid: Molise, 1.487 vaccinazioni su 4.925 dosi consegnate

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GEN - Dal 27 dicembre al 6 gennaio in Molise sono state effettuate 1.487 vaccinazioni anti Covid, il 30,1% rispetto alle 4.925 dosi consegnate. Lo rende noto l'Azienda sanitaria regionale. Di seguito la ripartizione: 527 all'ospedale Cardarelli di Campobasso, 450 al San Timoteo di Termoli (Campobasso) e 269 al Veneziale di Isernia. Quattro le strutture socio sanitarie interessate in questa prima fase dalla campagna vaccinale: Rsa Casa Cannavina di Ripalimosani (Campobasso) con 20 vaccinazioni, Casa di riposo Don Carlo Pistilli di Campobasso (79), Casa di riposo Villa Santa Maria di Montenero di Bisaccia in provincia di Campobasso (93) e la Residenza dei saggi di Monteroduni in provincia di Isernia (49).

(ANSA).