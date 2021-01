Covid, in Molise dal 20 al 31 dicembre 605 casi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 GEN - In Molise, nel periodo compreso tra 20 e 31 dicembre, si sono registrati 605 casi positivi al Covid-19, i decessi sono stati 17, 1.611 i guariti. È quanto emerge dall'analisi dei dati diffusi dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). La seconda fase della pandemia, quella successiva all'estate, è la più complessa, con numeri in salita.

Dall'inizio dell'emergenza e fino a ieri, 6 gennaio, in regione si sono registrati complessivamente 6.864 casi positivi, 205 decessi e 5.101 guariti. Il totale dei tamponi eseguiti è 109.151. (ANSA).