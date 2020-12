Coppia premiata: sindaco Isernia, esempio per tutti noi

(ANSA) - ISERNIA, 29 DIC - "E' una notizia che mi riempie di felicità e orgoglio". Così il sindaco di Isernia, Giacomo d'Apollonio, all'ANSA ha commentato l'onorificenza al Merito del Presidente della Repubblica a due isernini: Titina Petrosino e Ugo Martino. "Sono felice per loro - ha proseguito d'Apollonio - perché è un riconoscimento al loro impegno in favore degli altri, non potrà mai riempire il vuoto della perdita di un figlio, ma accende i riflettori su un'opera meritoria svolta in assoluto silenzio. Sono orgoglioso perché entrambi fanno parte della nostra comunità e sono un esempio per tutti noi". (ANSA).