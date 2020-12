Festa di San Basso, messa all'alba e commemorazione in porto

(ANSA) - TERMOLI, 05 DIC - Messa all'alba e commemorazione in porto a Termoli delle "Genti di mare" per San Basso, patrono di Termoli e protettore delle Genti di mare la cui ricorrenza è il 5 dicembre. La festività si è aperta con una celebrazione del vescovo Gianfranco De Luca nella cattedrale, presenti il sindaco Francesco Roberti e le autorità civili e militari per poi proseguire in porto, sulla banchina centrale, davanti al Monumento dedicato alla Gente di mare dove è stata depositata una corona di alloro. L'Amministrazione comunale, per la 33/a edizione della manifestazione 'Gente di Mare', ha consegnato ricoscimenti a studenti. La targa Gente di Mare è andata a: Mario Leny, cantautore termolese che vive a Milano, al violinista e compositore Luca Ciarla, allo sportivo e fondatore della scuola di vela a Termoli Adalgiso Leone, al responsabile del Centro di salute mentale dell'Asrem Angelo Malinconico, a Marcello Corazzini, ex terzino del Termoli calcio, al circolo Canottieri di Termoli, a Leo Parente. Riconoscimenti poi a Salvatore Cannarsa, sciatore e prima vittima del Covid in Molise; a Rocco Cannarsa, uno dei più longevi pescatori della città; a Vincenzo Caruso, leader del progetto tecnologico Erikson, allo sportivo Basso De Gregorio, all'impresa funebre Jovine che compie 100 anni. (ANSA).