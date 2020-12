Covid, Nas al Cardarelli, rilevate criticità 'sanabili'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 DIC - Verifiche dei Carabinieri del Nas di Campobasso all'ospedale Cardarelli. L'attività, apprende l'ANSA da fonti qualificate, è di routine e non è collegata alla richiesta effettuata recentemente dal Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Angelo Giustini, finalizzata a svolgere controlli nelle strutture sanitarie pubbliche per verificare l'erogazione dei servizi sanitari essenziali. Rilevate criticità nei percorsi Covid-no Covid, comunque codificate da protocolli, e altre che dovranno essere superate attraverso interventi migliorativi, ma non sono stati emessi specifici provvedimenti da parte del Nas. Dall'inizio dell'emergenza l'attività dei militari è concentrata in particolare, e quotidianamente, sulle strutture sanitarie e le Rsa, sia su iniziativa che su delega delle Procure. (ANSA).