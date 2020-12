Depuratore, ok progetto e ampliamento impianto Pantano Basso

(ANSA) - TERMOLI, 03 DIC - Convogliare le acque reflue dal depuratore del porto, dove si effettua un primo trattamento, alla zona industriale di Pantano Basso attraverso l'impianto di sollevamento del parco comunale, già in funzione, e un secondo da realizzare a Rio-Vivo Marinelle. Dal quartiere sud di Termoli le condotte di circa 370 metri trasferiranno i liquami nella destinazione finale dell'area produttiva dove è già esistente un impianto che assicura il servizio a 22 mila utenti. Sono i punti salienti del nuovo progetto sulla depurazione di Termoli. Entro fine 2021 i lavori andranno in gara d'appalto, per la realizzazione dell'opera occorreranno due anni. A conclusione dei lavori si otterrà l'ampliamento dell'impianto depurativo di Pantano Basso che servirà 60 mila residenti; con quello del Sinarca si arriverà a servire 72 mila persone. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa dal sindaco Francesco Roberti, e dagli assessori Vincenzo Ferrazzano (Lavori pubblici), Rita Colaci (Ambiente), Giuseppe Mottola (Bilancio) e Michele Barile (Cultura e turismo). Presente il presidente di Acea Molise Mario Ruta. (ANSA).