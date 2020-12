Reddito cittadinanza, smascherato ennesimo furbetto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 DIC - Terzo caso di furbetto del Reddito di cittadinanza scoperto in pochi giorni dai Carabinieri di Mirabello Sannitico (Campobasso). È una donna di 40 anni romena che ha omesso di dichiarare la sua convivenza con un uomo già percettore dello stesso sussidio e che quindi non le avrebbe dato diritto a percepirne un altro. Nell'istanza, inoltre, non ha indicato i veicoli di sua proprietà. I primi due casi di soggetti già denunciati all'autorità giudiziaria riguardano un uomo fittiziamente residente in Mirabello Sannitico ed una donna bulgara residente in Ferrazzano (Campobasso) che aveva nascosto la convivenza con un uomo titolare di un reddito elevato.

