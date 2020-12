Natale: simboli 'Misteri' come testimonial per festività

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 DIC - Con l'accensione delle luminarie, quest'anno anticipata al 1/o dicembre, a Campobasso da ieri sera si è iniziato a vivere il clima natalizio seppur in maniera più contenuta a causa dell'emergenza sanitaria.

"Quest'anno abbiamo esteso le illuminazioni natalizie anche in strade non toccate negli anni scorsi - ha spiegato l'assessore alle Attività produttive, Paola Felice - inoltre abbiamo immaginato di rendere tangibile, anche figurativamente, il legame che unisce i campobassani ai 'Misteri' del Di Zinno, attraverso un'istallazione luminosa posizionata sotto Palazzo San Giorgio". Dopo la mancata uscita degli 'Ingegni' nel 2020 a causa della pandemia, l'Amministrazione comunale ha inteso rilanciarla anche a livello mediatico attraverso l'installazione di una originale cornice selfie che ha per protagonisti la Donzella e il Diavolo, personaggi emblematici dei 'Misteri' di Paolo Saverio Di Zinno. "Le luminarie di quest'anno - ha aggiunto l'assessore - vanno incontro principalmente all'esigenza dei commercianti locali con i quali abbiamo deciso di comune accordo di tenere acceso, anche simbolicamente, lo spirito natalizio e sono, in un periodo complicato come quello che da tanti mesi stiamo vivendo, un segnale di speranza che vogliamo abbracciare insieme all'intera comunità cittadina".

(ANSA).