Covid: container per effettuare tamponi a Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 08 NOV - Lavori in corso all'ospedale 'Veneziale' di Isernia per attivare un punto di prelievo e raccolta dei tamponi molecolari, alleggerendo così il 'Santissimo Rosario' di Venafro (Isernia), l'unico attivo per i test molecolari nella provincia pentra. I Vigili del Fuoco hanno sistemato un container nel parcheggio dell'ospedale che, in passato, era stato utilizzato a Sant'Agapito durante un'emergenza post sisma. La Protezione Civile monterà anche una tenda e nel giro di pochi giorni i medici dell'Asrem, dedicati, potranno iniziare con i tamponi.

Inoltre, il sindaco di Agnone (Isernia) ha fatto sapere all'Azienda Sanitaria di aver trovato un locale adatto a svolgere lo stesso servizio per l'intero Alto Molise che, diversamente, deve recarsi a Venafro. (ANSA).