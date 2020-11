Cassette postali "smart" in 10 Comuni molisani

In dieci comuni molisani Poste Italiane ha installato le "cassette smart", dotate di tecnologia e in grado di fornire informazioni su temperatura, umidità e grado di inquinamento atmosferico.

I paesi interessati sono: Cercemaggiore (Campobasso), Limosano (Campobasso), Sepino (Campobasso), Vinchiaturo (Campobasso), Castelpetroso (Isernia), Macchiagodena (Isernia), Pesche (Isernia), Rocchetta a Volturno (Isernia), Santa Maria del Molise (Isernia) e Scapoli (Isernia).

Le storiche cassette rosse dal 1961 arredano le città ed oggi assicurano numerose informazioni ai cittadini. Collegandosi al sito https://www.posteitaliane.it/piccolicomuni, inserendo il nome del comune di interesse, è possibile consultare la temperatura metereologica della località selezionata e la situazione dell'inquinamento atmosferico. I dati saranno regolarmente aggiornati durante la giornata e, inoltre, saranno disponibili anche le medie annuali, mensili e semestrali.

Le nuove "Smart" rientrano nell'ambito del progetto "Decoro Urbano" che prevede, tra le altre iniziative, la sostituzione e la manutenzione straordinaria delle cassette postali, per riqualificare lo spazio urbano. L'iniziativa, in Molise, ha già interessato 172 cassette di cui 92 in provincia di Campobasso e 80 in provincia di Isernia.

L'intervento è parte del programma degli impegni per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall'amministratore delegato di Poste italiane, Matteo Del Fante, e ribadisce la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e l'attenzione che da sempre l'Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. (ANSA).