Trovate polpette avvelenate a Difesa Grande,indagini Vigili

(ANSA) - TERMOLI, 16 OTT - Trovate polpette avvelenate contenenti aghi nel quartiere Difesa Grande. La conferma arriva dall'assessore comunale all'Ambiente Rita Colaci che ha ricevuto diverse segnalazioni oggi pomeriggio da alcuni abitanti della Contrada.

Le polpette sono state individuate alle spalle della chiesa di Santa Maria degli Angeli vicino ciglio alla strada.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale.

Allertate anche le guardie ambientali. Avviate subito indagini.

I bocconi sono mortali per qualsiasi animale.

I Vigili urbani sono alla ricerca dei responsabili, ma intanto l'assessore Colaci invita chiunque abbia notato qualcosa in zona a segnalare l'accaduto all'amministrazione comunale per cercare di individuare nel più breve tempo possibile i responsabili.

(ANSA).