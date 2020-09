Comunali: Saia nuovo sindaco Agnone

(ANSA) - ROMA, 22 SET - AGNONE (ISERNIA) - Il nuovo sindaco di Agnone è Daniele Saia, l'ex consigliere comunale ha ottenuto il 60,02% delle preferenze con la lista 'Nuovo sogno agnonese' sostenuta dal centrosinistra. Il risultato delle urne del centro altomolisano era uno dei più attesi tra i comuni chiamati al voto in Molise. Tre le liste in campo e tutte di ispirazione politica: oltre a Saia, Agostino Iannelli di 'Esserci' (13,95%) sostenuto dal centrodestra e Vincenzo Scarano di 'Identità e futuro' (26,03%) appoggiato dal consigliere regionale del MoVimento Cinque Stelle, Andrea Greco. Il comune esce da un periodo di commissariamento con la fine anticipata della sindacatura di Lorenzo Marcovecchio (centrodestra), sfiduciato anche dai suoi consiglieri. "Sarò il sindaco di tutti - ha detto Saia - per dare slancio al territorio in un periodo molto particolare in cui ognuno deve fare la propria parte. Il mio percorso - ha ricordato - è iniziato 12 anni fa, con Carosella e Cacciavillani, e il risultato ottenuto significa che lavoro e coerenza pagano". "E' stata una vittoria inaspettata in termini di percentuale di preferenze ottenute - ha proseguito Saia - grazie a tutti gli agnonesi per la fiducia. Sappiamo che una percentuale così alta richiede grande responsabilità. C'è bisogno di un'inversione di rotta che attueremo con le nostre linee programmatiche". Tra le priorità di Saia: "fermare lo spopolamento. Un obiettivo che si può raggiungere - ha concluso - dando sicurezza a chi vive in questo territorio. Mi riferisco anche alla sanità: basta con i tagli ai servizi. Lavoreremo per gli accordi di confine con l'Abruzzo". (ANSA).