A Montenero di Bisaccia lo stadio comunale riqualificato

(ANSA) - MONTENERO DI BISACCIA, 16 SET - Taglio del nastro del nuovo stadio comunale riqualificato, intitolato a "Vincenzo De Santis", a Montenero di Bisaccia (Campobasso). La cerimonia di inaugurazione, curata dall'Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione del presidente della Regione Molise Donato Toma e del presidente della Fgci - Lnd Piero Di Cristinzi con il sindaco Nicola Travaglini. Il progetto di riqualificazione, per un importo complessivo di 1.058.000 euro, di cui 600 mila euro finanziati dal Patto per lo Sviluppo della Regione Molise e 458.000 euro messi in campo con fondi comunali, comprende anche il rifacimento della pavimentazione di gioco del Palazzetto dello Sport. "Abbiamo creato tutti i presupposti per far ripartire le attività sportive, specie per i più giovani, a Montenero" dichiara il primo cittadino. (ANSA).