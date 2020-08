Chiesa San Leonardo, superate barriere architettoniche

(ANSA) - CAMPOBASSO, 27 AGO - Eliminate le barriere architettoniche alla chiesa di San Leonardo di Campobasso e terminati i lavori di ristrutturazione e consolidamento della scala esterna. La riapertura al culto ci sarà domenica 30 agosto, alle 18, con una messa celebrata dall'arcivescovo Giancarlo Bregantini. L'accesso delle persone disabili con carrozzella potrà avvenire con un montascale di tipo mobile, un dispositivo di piccole dimensioni con funzionamento a batteria.

Quando viene utilizzato aggancia la sedia a rotelle e con l'ausilio di una persona che lo guidi la trasporta sulle scale, sia in salita che in discesa, facilitando così l'accesso in chiesa delle persone con grave handicap motorio. Il parroco, don Luigi Di Nardo, che ha voluto questa innovazione tecnica "di alto valore sociale e umanitario" in una nota stampa ringrazia "la Regione Molise che ha concesso un finanziamento, i tecnici arch. Sonia Reale e ing. Gaetano Di Niro, l'impresa esecutrice dei lavori". (ANSA).