Frode in carburanti, sequestro 13,5 mln a società molisana

(ANSA) - CAMPOBASSO, 05 AGO - Commercializzavano sul mercato nazionale prodotti petroliferi di illecita provenienza, in esenzione dal pagamento dell'accisa, dell'Iva e delle Imposte Dirette, e funzionali ad illecite operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio finanziario. Per questo funzionari dell'Agenzia Dogane Monopoli in servizio presso l'Ufficio delle Dogane di Campobasso, e militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Campobasso stanno eseguendo un provvedimento dell'autorità giudiziaria di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, fino alla concorrenza dell'importo di circa 13,5 milioni di euro, nei confronti di una società molisana operante nel settore dei prodotti petroliferi, nonché dei responsabili legali pro tempore e dell'amministratore di fatto. (ANSA).