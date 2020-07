Unimol: Fanelli (Pd), serve investimento duraturo da Regione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 LUG - L'impegno della Regione a supporto delle attività Unimol deve concretizzarsi attraverso "un investimento duraturo in termini di attrattività territoriale. Lavorare per favorire un contesto imprenditoriale che valorizzi il Molise in termini di un'occupabilità che dia futuro e prospettive ai nostri giovani". Lo chiede la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli, commentando la graduatoria del Censis che colloca l'Unimol in coda tra gli Atenei statali 'piccoli'. Tra i parametri maggiormente penalizzanti, l'occupabilità. "Un dato - spiega l'esponente della minoranza - che mette in evidenza come gli sforzi interni alla realtà universitaria locale non coincidano con quelli compiuti per lo sviluppo del territorio. Il Governo regionale - prosegue - sia al fianco della formazione con un piano di comunicazione adeguato capace di valorizzare un'Università che, nel dopo-Covid, potrà offrire, a condizioni invariate, sia la formazione in presenza che la didattica a distanza, con la consapevolezza che gli studenti potranno optare per la prima nella più totale sicurezza. Ma la Regione investa anche sui servizi. Primario in questo senso il ruolo dei trasporti. E sul diritto allo studio, ascoltando gli studenti e i soggetti interessati. Ma la Regione sia anche protagonista nel favorire la riduzione dei costi per tutti gli studenti molisani e per coloro che, nel riorganizzare la loro vita post pandemia, sceglieranno di ritornare a studiare nella loro regione".

(ANSA).